Suri näitleja ja laulja Tõnu Kilgas

Tõnu Kilgas sündis 13. augustil 1954 Tartus. Tema ema Ellen Kaarma ja isa Lembit Mägedi olid Vanemuise teatri näitlejad. Kilgas on öelnud, et ta oli väiksest peale kogu aeg teatri juures.

Kilgas lõpetas 1977. aastal laulu ja koorijuhtimise alal Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli. Ta töötas aastatel 1976–1984 teatris Vanemuine.

"Tahtsin minna pärast muusikakooli lõpetamist edasi Tallinna Panso teatrikooli, aga mind suunati Vanemuisesse, pidin seal kindla aja ära olema."

Aastatel 1984–2001 töötas Kilgas Estonias. "Eri Klas ja Arne Mikk olid kuulnud, et Tartus on päris andekas poiss, prooviks teda Estonias. Tulin Jüri Krjukovi dublandina tegema "Savoy balli". Krjukov oli seda etendust juba viis aastat teinud ja ühel hetkel ütles, et mängigu ma edasi, tema enam ei jõua," meenutas ta usutluses Postimehele 2012. aastal.

Hiljem töötas Kilgas Vanalinnastuudios ning jätkas laulmist ja näitlemist vabakutselisena.

Rohkete opereti-, ooperi- ja draamarollide kõrval esines ta ka raadios ja televisioonis.

Ta on mänginud muuhulgas filmides "Stereo", "Inimene keda polnud", "Rahu tänav", "Need vanad armastuskirjad". Eesti Televisiooni menusarjas "Õnne 13" mängis Harri Ahvenat aastast 1993. Aastatel 1970–1974 oli Tõnu Kilgas ansambli Fix solist ning oli kauaaegne Viru Varietee solist.

2020. aasta hilissügisel avaldas Tõnu Kilgas, et on haigestunud vähki.

Tõnu Kilgas laulmas saates "Tähelaev" 2004. aastal

Eesti Rahvusringhääling avaldab kaastunnet Tõnu Kilgase lähedastele.