Otseülekanne: Kultuurikompassi foorum keskendub lugude rääkimisele

Kultuurikompassi peakorraldaja Heigo Teder sõnas, et eduka sündmuse loomisel ja elluviimisel on selge sõnumi ja publikut köitva info jagamine vajalik oskus. "See, et me ise teame, kuivõrd head sündmust me parasjagu loome, on väga hea, kuid sellest veelgi parem on, et seda teaksid ka kõik teised," kinnitas ta ja mainis, et seetõttu ongi nad kutsunud lugude jutustamise meistrid oma teadmisi jagama.

Foorumi fookuses on Lõuna-Eesti elamused ja lood, mis asetatakse nii Eesti kui rahvusvahelisse konteksti. Foorum läheb eetrisse Võru maakonnast, Suure Munamäe jalamil asuvast Suure Muna kohvikust. Arutelu juhid on Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ja SA Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals. Kogemusi jagavad kultuuriminister Anneli Ott, Heili Klandorf-Järvsoo (EAS), Eda Veeroja (Mooska suitsusaunatalu), Siret Campbell (Drakadeemia), Margus Timmo (Setomaa Liit), Edina Csüllög (FUFF), Aigi Young ja Kadri Moppel (KYLAS).