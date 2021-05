Uuring: prantsuse filmides suitsetatakse liiga palju

Pool sajandit tagasi muutsid prantsuse uue laine ajal suitsetamise filmides moodsaks tegevuseks näitlejatarid Jeanne Moreau ja Brigitte Bardot, kuid uuringust selgus, et ka ajavahemikus 2015-2019 oli 150 filmist 90 protsendis vähemalt üks suitsetamisstseen.

Keskmiselt näeb prantsuse filmides suitsetamist kokku 2,6 minutit, mis on võrdne kuue reklaamiga. Vähivastase organisatsiooni sõnul paneb see suitsetamise paistma glamuursena ning nüüd on organisatsioon teinud ettepaneku vähendada suitsetamisstseenide osakaalu filmides.

Näiteks prantsuse noorte seas läbi viidud küsitluses tõdes 60 protsenti vastanutest, et filmides nähtud suitsetamisega seotud stseenid mõjuvad üleskutsena samuti suitsetada.

Kuigi suitsetamine on Prantsusmaal vähenenud, näidatakse seda uuringu läbiviija Yama Dimirova sõnul filmides siiski väga palju. "Meil on Prantsusmaal väga intensiivne ennetusprogramm, kuid filmides näidatakse suitsetamist sellegipoolest palju," ütles Dimirova BBC-le. "Seega sisaldavad filmid rohkem suitsetamist kui päris elu ning me teame, et sellel on otsene mõju suitsetamise normaliseerimisele."

Tema sõnul peaks prantsuse valitsus reguleerima filmides suitsetamist ning mitte andma toetusi filmidele, kus seda tegevust tahtlikult näidatakse. "Me ei taha sekkuda kellegi loometöösse, kuid me ei usu, et suitsetamine filmides tegelaskujudele midagi juurde annab," ütles ta.

Prantsuse filmitegijad aga nii ei arva. "Filmid ei peagi olema eeskujuks, need peavad portreerima ühiskonda," ütles režissöör Mathieu Kassovitz. "Sigaretid on osa päris elust, seega need peavad olema ka filmides." Ta lisas, et ka filmides ei näidata suitsemist alati positiivses valguses, seega võiks tema sõnul filmid sel teemal rahule jätta.

Prantsuse filmiprodutsentide organisatsiooni asepresident Xavier Rigault on samal meelel, öeldes, et suitsetamist näitavate filmide toetuste vähendamine oleks loomevabaduse rikkumine.

"Üldsuse teavitamiseks on oluline toetada tubakavastaseid kampaaniaid, kuid kunsti esmane eesmärk ei ole haridusalase teabe pakkumine," sõnas Rigault.