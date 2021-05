Siim Raie: riigi kultuursust näitab ka see, kas õiguskaitseorganid väärtustavad kultuuri

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles "Terevisioonis" antud intervjuus, et rikutud või hävitatud kultuuripärandi puhul on kahju enamasti pöördumatu ning autentsust enam luua pole võimalik.

Siim Raie kinnitas, et muinsuskaitsjate igapäevatöö on muidugi väga huvitav ning viib kokku paljude ilusate kohtade, majade ning asjadega, kuid sellel on ka pahupool. "Tuleb tegeleda ka nii mälestiste rikkumise kui ka hävitamisega, need on iseenesest kaks erinevat asja."

"Kultuuripärand on taastumatu ressurss, kahju on tavaliselt pöördumatu, autentsust on võimalik luua, aga teda pole võimalik taastada," nentis ta ja mainis, et kui midagi on läinud, siis on see läinud igavesest ajast igavesti. "Me võime veel tema kohta informatsiooni ja mälestusi koguda, aga üldiselt ikka autentsust taastada pole võimalik."

Raie sõnul tuleb mälestiste puhul silmas pidada, et inimtekkeline kahju oleks minimaalne. "Muinsuskaitsevaldkonnas saab järelvalve olla ainult ennetav, takkajärgi võime me ainult pisara pühkida ja nentida, et millegi võrra oleme jälle vaesemaks jäänud, aga tegelik järelvalve saab olla ainult ennetav ehk inimeste teadlikkust ja väärtustamist tõstev."

"Kõik, kes soovivad teada, kas nende maal asub mälestis või mitte, isegi, kui seda füüsiliselt pole tähistatud, siis Maa-ameti kodulehel on olemas eraldi kaardirakendus, kus kõik riikliku kaitse all olevat nii mälestised kui ka looduskaitseobjektid on välja toodud," mainis ta ja lisas, et tänapäeval on väga lihtne veenduda, kas teile kuulub midagi väga väärtuslikku.

"Riigi kultuursust näitab ka see, kas õiguskaitseorganid kultuuri väärtustavad, et nende jaoks vähetähtsaid uurimisi ei püütaks lõpetada otsitud alustega," mainis muinsuskaitseameti peadirektor ja lisas, et ta ootab prokuratuurilt koostööd. "Ma ootan seda, et nad teeksid oma tööd ja jätaksid kogutud tõendite üle otsustamise kohtule, et need asjad jõuaksid kohtusse, et faktid jõuaksid kohtu ette."