Galerii. Dmitri Kotjuhi näitusel Türi galeriis näeb teistmoodi pulmafotosid

Kotjuh hakkas pulmafotode lavastamist katsetama tosin aastat tagasi. Nüüdseks on tema ülesvõtted saavutanud juba sellise tuntuse, et noorpaar usaldab täielikult ennast fotograafi kätesse.

"Peaaegu kõik pildid on lavastatud. Aga see lavastus on loomulik. Me teeme mitu kaadrit ja siis vaatame, millisel fotol on kõige ehtsam emotsioon," selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Mõnikord me teeme nii, et jalutame vanalinnas ja vaatame, mis juhtub. Kui mõni daam jalutab koeraga, siis kasutame koera, mõnikord vaatame, et turistid joovad õlut, siis tuleme turistide juurde. Ja siis teeme pilte koos nendega."

Kotjuh teeb tegelikult ka n-ö tavalisi pulmapilte. "Kui me teeme kiiksuga pilte, siis me teeme tavalisi pilte ka, siis saavad vanemad ka rõõmu tunda."

Fotonäitust "Teistmoodi pulmafoto" saab Türil vaadata juunikuu lõpuni.