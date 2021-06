Uno Naissoo nimelise loomingu– ja interpretatsioonikonkursi võitis Neon Fir

Uno Naissoo nimelise loomingu– ja interpretatsioonikonkursi võitis Otsa kooli õpilaste kollektiiv Neon Fir võistlustööga "In the Meantime".

37. korda toimunud konkursile esitati 22 võistlustööd. Nende hulgast valis žürii valis välja 11 finalisti, kes esitasid 30. mail toimunud virtuaalsel finaalkontserdil oma võistlustöid.

Konkursi võitis Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilaste kollektiiv Neon Fir koosseisus Eeva Trei, Miina Adermann, Kaarel Raud, Paul-Gunnar Loorand ja Harald Soosalu.

Žürii hindas teise koha vääriliseks Mihkel Mäekalle võistlustöö "Cafe for the Moods" ning kolmandale kohale platseerus Enola Melkova palaga "Südames". Žüriisse kuulusid Ivo Heinloo, Priit Pajusaar, Taavi-Hans Kõlar, Marti Tärn, Danel Pandre.

Žürii liige ja eelmise Naissoo konkursi võiduloo üks autoritest ja esitajatest Taavi-Hans Kõlar ütles, et žüriiliikmena hindab ta kompositsioonide juures autentsust, veenvust, sisukust, omapära ja dünaamilisust: "Kuigi tunnustust väärivaid lugusid oli rohkem kui auhindu, tõusis võidulugu teistega võrreldes esile. "In the Meantime" oli esimesest trummibreak'ist alates veenev. Oli aru saada, et tegu on kokku mänginud bändiga ning laulja oli omanäoline ja veetlev."

"Mõte, et osaleda võiksime, oli meil pikalt, kuna avalike esinemisteta on kollektiivne aur läinud kirjutamise peale. Naissoo konkurssi oleme otsakoolikatena aastaid näinud kui üht parimat väljundit näitamaks, mida teeme," ütles Neon Firi kitarrist Kaarel Raud.

Võidu toonud pala "In the Meantime" kasvas Raua sõnul nagu lumepall: "Sattusime harjutamise vahel mõnda muusikalist mõtet mõlgutama ja idee osutus heaks. Suurim rõõm on selle üle, et tegemist on esimese bändi looga, kus kirjutajatena tõesti kokku sulasime ning võrdselt kandvat rolli jagasime."

Konkursil esikoha pälvinud Neon Firi premeeritakse loomestipendiumiga Eesti esitajate liidult ja Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali stipendiumiga.

"Võidusumma ajastatus on kahtlemata fantastiline, kuna tahame juba peagi avaldada oma debüütalbumit, millega on aastajagu vaeva nähtud," ütles Raud.