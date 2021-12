Galerii. Neon Fir esitles Uues Laines omanimelist debüütalbumit

Enamik albumist valmis ansambli teekonnal algusest kaasa sammunud produtsendi Hyrr Innokent Vainola käe all.

"Neon Firi muusika on kindlasti midagi sellist, mis ei jäta külmaks. See kas meeldib sulle väga või ei meeldi absoluutselt ja see asjaolu tõestab, et nad on loonud midagi unikaalset," rääkis Vainola.

"Nad on üsna julgelt ette võtnud pop- ja progemuusika joonised, need täielikult omistanud ja seejärel need põlema läitnud, et luua mälestustest uus, ühise katuse all olev detailplaneering."

Neon Firi debüütalbum ilmus reedel, 3. detsembril digitaalselt kõikidel voogedastuskanalitel ja kassetil. Kevadel 2022 ilmub see ka vinüüli kujul.

Neon Firi koosseisu kuuluvad laulja ja sõnade autor Eeva Trei, Miina Adermann klahvidel ja taustavokaalidel, Kaarel Raud kitarril, Paul-Gunnar Loorand bassil ja Harald Soosalu trummidel.

