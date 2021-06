Galerii: Rakvere teatris algasid Indrek Hargla "Suvitusromaani" proovid

Selles loos satub noor kirjanik Ervin, kes on justkui oma ajast lahti ja kelle hing elab muinasromantikas, suvitama ühte Virumaa turismitallu. Sealne elu näib olevat samuti oma ajast lahti ja kulgemas mineviku painete pidi. Ervin avastab, et talu üle valitseb sünge saladus. Seda üles kirjutades muutub Ervin ise kangelaseks seikluses, milles panused on kõrgemad ja valusamad, kui üheski tavalises Eesti suvitusromaanis.

Lavastaja Aare Toikka sõnul käivitab ning sunnib teda mõnda lugu lavale tooma alati üks protsess, mis teda ka Indrek Hargla "Suvitusromaaniga" endasse tõmbas.

"Ses loos on üks sündmus, mille toimumine ei mahu mulle pähe – see ei ole võimalik, ütleb mu sisemine mina ja mu aju plahvatab. Siis hakkan ma mõtlema ja ette kujutama, et mis maailm see küll peab olema, milles sellesarnased sündmused saavad juhtuda? Mis inimesed need on? Ja siis ma juba lavastangi. Ja muidugi kõnelen ma alati tänasest päevast, sest nagu kõik inimesed, olen minagi igal hommikul ärgates jälle uus," kõneles Toikka lavastuse tagamaadest.

Oktoobri keskel esietenduva kompromissitu loo autor on Indrek Hargla, lavastaja Aare Toikka, kunstnik Iir Hermeliin, videokunstnik Sander Põldsaar, muusikaline kujundaja Veiko Tubin, valguskujundaja Märt Sell.

Osades Elar Vahter, Natali Väli, Tarvo Sõmer, Anneli Rahkema, Märten Matsu, Tiina Mälberg ja Rainer Elhi.