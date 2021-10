Rakvere Teatris etendub Indrek Hargla armastuspõnevik "Suvitusromaan"

Indrek Hargla loos satub noor kirjanik Ervin suvitama turismitallu, kus hakkab kirjutama romaani. Aare Toikka sõnul kajastuvad kirjaniku romaanis mitmed meie ühiskonna pained. Lavastuse teemad on inimlikud, kajastades ajaloos tehtud valikute mõju inimeste tänasele elule.

Rakvere teatris esietenduv ning üle Eesti suurematesse saalidesse reisiv lavastus on Aare Toikka hinnangul tavapärasest teatrist erinev. "Stsenaariumi käigud ja stseenid on kohati filmilikud. Me teeme erinevaid vahendeid kasutades Rakvere teatri lava suuremaks – see on kõrgem ja sügavam kui tavaliselt. Põhimõtteliselt teeme me teatrilaval kino," kirjeldas lavastaja.

Kunstnik Iir Hermeliin on videoekraani vahendusel lavale toonud kirjanik Ervini pilgu – kuidas tema näeb ümbritsevat olukorda ning mis sellest sünnib.

Helilooja Veiko Tubina sõnul oli "Suvitusromaan" mõnusalt krõbe väljakutse, kuna lavastus on tavalisest vormist rohkem filmilikkuse poole kaldu. "Aare Toikka loodud lavaloo atmosfäär vajab enda kõrvale helide maastikku, mis aitab oma leebete emotsioonidega viia vaataja õigesse seisundisse. Muusikat on selles loos päris palju ja mitte ainult muusikat, vaid ka suviseid metsahelide kobaraid, tuulemühast kuni linnulauluni välja. Oma kandva rolli saavad laval ka keelpillid ning põhjamaine vileviisi atmosfäär, mis loodetavasti loovad vaataja jaoks selle täpselt õige tunnetuse, millega sellele üpriski põnevaks kiskuvale lavastusele kaasa elada," jutustas ta.

Aare Toikka usub, et inimesed on suures plaanis sarnased. "Kui see lugu läheb mulle korda, siis läheb see lugu korda ka teistele minusugustele," leidis lavastaja.

Loo autor on Indrek Hargla, lavastaja Aare Toikka (VAT Teater), kunstnik Iir Hermeliin, videokunstnik Sander Põldsaar, helilooja Veiko Tubin, valguskujundaja Märt Sell, lavavõitluse seadja Tanel Saar (VAT Teater). Osades astuvad üles Anneli Rahkema, Elar Vahter, Rainer Elhi, Märten Matsu, Tiina Mälberg, Tarvo Sõmer ja Natali Väli.