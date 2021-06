Molchat Doma annab novembris Tallinnas kontserdi

Molchat Doma (eesti keeles "Majad Vaikivad") on Valgevenes Minskis 2017. aastal asutatud bänd, mis seisab post-punk'i, new wave'i ja synth pop'i ristumiskohas. Neil on mitmekümneid miljoneid vaatamisi YouTube'is, nad on kuulsad TikTokis ning müünud kümneid tuhandeid füüsilisi plaate.

Bändi kuuluvad Egor Škutko, kes laulab, Pavel Kozlov bassil ja süntesaatoritel ning Roman Komogortsev kitarril, süntesaatoritel ja trummimasinal. Bändi inspireerib nende sõnul kõik, mis nende ümber on – nii muusika, erinevad situatsioonid eraelus kui ka ühiskondlikud rahutused.

Praeguseks on bänd avaldanud kolm albumit. Nende kuulsaim, teine album "Этажи" (eesti keeles "Korrused") ilmus 2018. aastal. Selle erinevaid füüsilisi versioone on müüdud üle kümne tuhande eksemplari.