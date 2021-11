Galerii: Tallinnas esines ansambel Molchat Doma

Molchat Doma (tõlkes "Majad Vaikivad") on 2017. aastal Minskis asutatud bänd, mis seisab post-punk'i, new-wave'i ja synth-pop'i ristumiskohas, meenutades tugevalt žanri eelkäijaid, kuid säilitades omapärasuse ja originaalsuse. Tänaseks on bänd avaldanud kolm albumit. Nende kuulsaim "Этажи" ilmus 2018. aastal ning seda on müüdud üle 10 000 eksemplari.

Kuula albumit "Этажи":