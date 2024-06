Tallinnas esineb novembris Molchat Doma

Molchat Doma alustas tegevust aastal 2017 Minskis, Valgevenes ning resideerub nüüd Los Angeleses. Post-punk'i, new wave'i ja synth-popi radadel seilav tume, kuid tantsuline muusika on Molchat Domale iseloomulik ning nende looming on kergesti äratuntav ja eristatav. Bändi kuuluvad Egor Shkutko (vokaal), Roman Komogortsev (kitarr, süntesaatorid, trummimasin) ja Pavel Kozlov (bass, süntesaatorid).

Molchat Doma on inspiratsiooni saanud sellistelt bändidelt nagu The Cure, Siouxsie and the Banshees, Depeche Mode ning Human League ning nende muusikalist stiili võrreldakse tihti bändidega nagu Joy Division ja Bauhaus.

Bändi populaarsus ja rahvusvaheline tuntus kasvas plahvatuslikult aastal 2020, kui nende lugu "Sudno (Boris Ryzhy)" tõusis suureks hitiks Tiktokis. Tänu laialdasele edule sotsiaalmeedias jõudis lugu ka Spotify Global Viral 50 edetabelis teisele ning US Viral 50 edetabelis esikohale. Nende 2020. aastal ilmunud album "Monument" jõudis Billboard Top 200 edetabelis 21. kohale.

2022. ja 2023. aastal veetis bänd suure osa ajast maailmaturneel, andes välja müüdud kontserte USA-s, Euroopas ja Austraalias ning esinedes festivalidel nagu näiteks Coachella, Cruel World ning Primavera. Varasemalt on Molchat Doma osa kontsertide piletitulust annetanud Ukraina toetuseks ning bänd on avalikult hukka mõistnud Venemaa agressiooni.

2024. aasta lõpus suundub Molchat Doma taas maailmatuurile, mille raames antakse 12. novembril kontsert ka Tallinnas Helitehases.