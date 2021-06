Laur Kaunissaare: Eesti teater vajab süvenemiseks paremaid võimalusi

Kultuuriministeeriumi uue teatrinõunikuna alustab 28. juunil tööd Laur Kaunissaare , kes märkis intervjuus ERR kultuuriportaalile, et kuigi Eesti etenduskunstide maastik on muljetavaldavalt mitmekesine, tuleks luua süvenemiseks paremaid võimalusi.

Mis olid sinu põhilised teesid teatrinõuniku kohale kandideerides?

Kunstiline riskijulgus, rahvusvaheline mõõde, aga ka koostöö ja avatus. Kindlasti ka vabakutselistega seotud küsimused, mis on muidugi valdkondadeülesed.

Sinu kasuks kandideerimisel mängis sinu lai ja pikk kogemus teatrivaldkonnas. Millised on need erialased tugevused, mis see kogemus andis ja nüüd teatrinõuniku positsioonil tegutseda aitavad?

Eks valimise põhjuseid pea küsima valijatelt endilt, aga võib-olla see, et mul on praktiline kogemus nii kunstilise kui ka korraldusliku poole pealt, võimaldab mul näha kogu valdkonda, selle nõrkusi ja võimalusi, ma arvan, üsna realistlikult.

Millised on praegusel ajal Eesti teatri head ja vead?

Arvestades Eesti väiksust, on Eesti teatri- ja laiemalt etenduskunstide maastik rahvusvahelises võrdluses muljetavaldavalt mitmekesine. Põhjusega on räägitud – see oli vist Johan Simons – ka laiemalt Balti teatrifenomenist. Aga probleemide poole pealt meenub muidugi Tolstoi: iga probleemi tuleb lahendada isemoodi.

Üks su soove on töötada välja lahendused, et soodustada teatrite suuremat kunstilist riskijulgust ja innovatsiooni. Kas see tähendab, et praeguse aja Eesti teater on sinu hinnangul liiga turvaline ja liiga ajasse kinni jäänud?

Patt oleks üldistada.

Kuidas sa hindad – kas Eesti teater pakub midagi kõigile? Kuivõrd on siin meil praegusel ajal katmata nišše?

Viimaste andmete järgi – mis käivad muidugi 2019 aasta kohta, 2020. ja loodetavasti ka vaid 2021. aasta on siin mõistetavatel põhjustel erandid – käidi Eestis aastas teatris 1 273 303 korda. Kahtlemata mahtus selle hulka midagi kõigile. Aga kui rääkida arenguvõimalustest, siis minu arvates peituvad need eeskätt suuremas süvenemises. Kuidas luua süvenemiseks paremaid võimalusi – see ongi suur küsimus.

Üks su väljendatud soov on meelitada ka teatrisse rohkem noori. Mis neid sinu meelest praegu teatrisse tulemast tagasi hoiab?

Tuleb noortelt küsida ja siis muidugi ka vastuseid kuulda võtta.

Kultuuriministeerium oli sunnitud lõpuks rahuldama Vana Baskini teatri toetustaotluse. Kas kultuuriministeeriumi käitumine selle teatri suhtes oli õiglane? Mida sellest saagast õppida?

Hetkel ei tea ma sellest rohkem, kui mida kultuuriministeerium on avalikult kommenteerinud.