Kultuuriministeeriumi teatrinõunikuna alustab tööd Laur Kaunissaare

"Laur Kaunissaare laialdased teadmised ja pikaajaline kogemus etenduskunstide valdkonnas andis talle konkursil tugeva positsiooni. Tööpõld on ees lai," ütles Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

Lisaks igapäevastele jooksvatele küsimustele on teatrinõuniku ülesanne valmistada ette uue etendusasutuste seaduse viimine veel sel aastal riigikokku, et teatrivaldkonna korraldus ja rahastamine jõuaks pärast pikki arutelusid tänapäeva.

Laur Kaunissaare on kõrghariduse omandanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikoolis lavastaja erialal, ta on end täiendanud nii Saksamaal kui ka Suurbritannias. Kaunissaare on töötanud dramaturgina Tallinna Linnateatris ning Kanuti Gildi Saalis ja teatris NO99. Lisaks lavastuste väljatoomisele ning dramaturgitööle on tema loometegevus hõlmanud ka nõustamist ja tõlketöid ning festivalide korraldamist. Ta on olnud õppejõud kõrgkoolides.

"Eesti teatrimaastik on erakordselt rikkalik. Töökogemus nii institutsionaalses teatris kui ka vabatruppide juures on andnud mulle vahetu arusaama kummagi eripäradest ja arenguvõimalustest," rääkis Laur Kaunissaare.

"Peame välja töötama lahendused, et soodustada teatrite suuremat kunstilist riskijulgust ja innovatsiooni, tihendada etenduskunstnike rahvusvahelist läbikäimist, aga ka selleks, et meelitada teatrisse rohkem noori," lisas ta.

Kaunissaare alustab kultuuriministeeriumi teatrinõunikuna tööd 28. juunil.