Galerii: Veneetsias avati Eesti jätkusuutliku disaini näitus "Second Chance"

Paralleelselt Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanekutega osaleb Eesti osalenud disainibiennaalil juba teist korda. Selleaastase väljapaneku sisu on ajendanud keskkonnaprobleemidest. Näitus demonstreerib, kuidas ringlusesse võtmisega muudetakse kasutatud esemed uuteks toodeteks, mis omakorda aitab säästa piiratud ressursse ja kaitsta keskkonda.

"Second Chance" näitusega püütakse demonstreerida, et jääkidest tehtud esemed on atraktiivsed ja nutikad: väljapanekust leiab Toyota klaasikildudest ehteid, vasksentidest kõrvarõngaid, nõukogude lastetekkidest värvilisi mantleid või emailpottides prosse, vanadest teksadest ümbertöödeldud materjalist kampsuneid, sõjaväe telkidest mantleid, ruladest või plastpudelitest istmeid ja valgusteid, kasutatud nahktagidest kotte jms.

Näituse kuraator Ilona Gurjanova selgitas, et Eesti kuulub nende riikide hulka, kes on juba nõukogude ajast tõhusalt taaskasutusega tegelenud. "Oleme kasutanud vana mööblit, üleliigseid materjale ja riided uuel viisil, kuigi see on keskkonna jaoks hea asi, tegime seda pigem vajadusest," sõnas ta ja lisas, et alati on lihtsam kujundada midagi nullist kui disaineril valida kasutamiseks mis tahes materjali või esemeid.

Näitusel on väljas disainlahendusi tuntud Eesti disaineritelt: Marit Ilison, Reet Aus, Kairi Lentsius, Angela Orgusaar, Urmas Lüüs, Sille Luiga, Kalli Sein, Raili Keiv, Margot Vaaderpass, Tarmo Luisk, Elmet Treier, Igor Volkov, Eva-Karlotta Tatar, Leonardo Meigas, Anne Türn, Mihkel Mölder ja Laura Saks. Esitletakse ka Eesti kunstiakadeemia keraamika, klaasi, ehte ja sepise eriala tudengite kavandatud toidunõud ja -tarvikud Fotografiska restoranile.