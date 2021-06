Öst-West Fest paneb kolme linna kinoekraanidel dialoogi vesterni ja österni

Vesterni hiilgeaeg jääb 1930.–1970. aastatesse ja II maailmasõja järgsel ajal moodustas see peaaegu kolmandiku Hollywoodi filmitoodangust. Vestern täitis USA-s nn moraalse šerifi rolli – see lõi ja taasesitas võitjate maailmavaadet ja kinnistunud positsiooni, ning tugines stereotüüpidele ja klišeedele: metsikud indiaanlased, ohustatud naised ning nähtamatud mustanahalised.

Östern on NSVL liidus ja idabloki riikides 1960–1970ndatel tehtud vestern, mille eesmärk oli end kapitalistlikust Ameerikast eristada või seda parodeerida. See põhines vastandusel: lihtsad ja head hõimurahvad hakkavad vastu ahnetele kapitalistidele. Metsiku lääne asemel olid taustal Venemaa idastepid, millega Nõukogude liit püüdis kinnitada olemasolevat ideoloogilist riigikorda ja samas maailma trendidega kaasas käia.

Kõige selle tuvustamiseks tuuakse kolmes linnas, Tallinnas, Tartus ja Jõhvis ekraanile kuus filmi öst-westi žanri.

"Tuntumad nendest on kindlasti "Limonaadi Joe", mille östern-paroodias kohtuvad vaiksete filmide ajastu slapstick-huumor ja suurepärane tšehhoslovakkia filmimuusika lõbusaks Külma sõja aegseks kompotiks, mis jääb ümisema päevadeks," kirjeldas programmi kuraator Ivar Murd.

"Kodus võõraste keskel" on Murru sõnul Nõukogude filmikunsti üks vaieldamatuid pärleid ja sama mänguline ja julge kui "Bonnie and Clyde", mille üks peaosalisi on Tarkovski.

"Tegevus keerleb Venemaa kodusõja järgsel ajal maalilistel steppidel kullavarguse ümber ning sisaldab isegi õrna ühiskondlikku kriitikat, näidates endisi soldateid vaevlemas igavuse käes, nüüd kus pole enam vaenlasi, kellega sõdida."

Murdi sõnul kuulub unikaalse kinoelamuse hulka kindlasti ka saksa vestern "Suure karu pojad". "Ida-Saksamaal olid vesternid muidugi pikalt

keelatud – kui oli miski mida ida-sakslased vihkasid rohkem kui

lääne-sakslasi, oli see igasugune lõbu," kirjeldas ta.

"Seiklushimulistel ida-sakslastel õnnestus Lääne-Saksamaal toodetud vesterne soovi korral siiski Tšehhoslovakkias puhates näha, mida nad massiliselt tegema ka loomulikult hakkasid."

1970. aastateks oli läänes vestern põhimõtteliselt surnud, selgitas Murd. "70-date identiteeditarbija ja nn alternatiivsete elustiilide sünniga arvati fetišeeritud indiaanlane viimaks ameerika rahvaste sekka ning õige pea mängis Dustin Hoffman kinolinal filmis "Väike suur mees" indiaanlast, mis sisult on sama täis klišeesid kui arvukad indiaanlastega östernid, milles peaosa täitis õlitatud serbia

"indiaalane" Gojko Mitić."

Indiaanlane oli viimaks saanud peategelaseks, kuigi endiselt valge mehe kuues. Klassikalise vesterni, nagu seda on John Fordi "Otsijad", tuhast tõusis revisionistlik vestern, mis veel tänaseni elus. Kunagine sinisilmsus asendus kalgi moraaliga: ükski rahvas pole õel – inimene on."

Kaader filmist "Kodus võõraste seas". Autor/allikas: pressimaterjalid

Öst-West Tallinnas ja Tartus 14.06–19.06:

14.06 "Otsijad" (The Searchers, R: John Ford, USA, 1956)

15.06 "Limonaadi Joe" (Limonádový Joe, R: Oldřich Lipský, Tšehhoslovakkia, 1964)

16.06 "Väike suur mees" (Little Big Man, R: Arthur Penn, USA, 1970)

17.06 "Suure karu pojad" (Die Söhne der großen Bärin, R: Josef Mach,

Saksa Demokraatlik Vabariik, 1966)

18.06 "Pat Garrett Ja Billy The Kid" (Pat Garrett and Billy the Kid, R:

Sam Peckinpah, USA, 1973)

19.06 "Kodus võõraste seas" (Свой среди чужих, чужой среди своих, R:

Nikita Mikhalkov, Nõukogude Liit, 1974)

Öst West Fest Jõhvis:

14.06 "Otsijad" (The Searchers, R: John Ford, USA, 1956)

15.06 "Limonaadi Joe" (Limonádový Joe, R: Oldřich Lipský, Tšehhoslovakkia, 1964)

18.06 "Pat Garrett Ja Billy The Kid" (Pat Garrett and Billy the Kid, R:

Sam Peckinpah, USA, 1973)

19.06 "Kodus võõraste seas" (Свой среди чужих, чужой среди своих, R:

Nikita Mikhalkov, Nõukogude Liit, 1974)