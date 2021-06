Saudi Araabia hakkab 10 miljoni dollarise fondiga filmiregiooni arendama

Esimesel aastal soovitakse fondiga toetada umbes 100 täispikka linateost, lisaks saavad kandideerida telesarjad ja lühifilmid, vahendas The Hollywood Reporter. Punase mere filmifestivali tegevjuht Shivani Pandya rõhutas, et viimase 20 aastaga on Araabia ja Aafrika filmitööstust palju kasvanud. "Selle fondiga soovime tuua tingimused, et regiooni filmitööstus jõuaks veel rohkem rahvusvahelisele areenile."

Lisaks fondile toimub tänavu novembris paralleelselt Punase mere filmifestivaliga esmakordselt Punase mere turg, kus esitletakse 20 filmiprojekti Araabiast ja Aafrikast, samuti toimub töös olevate filmide workshop. Kõik filmid, mis kandideerivad loodavasse Punase mere fondi, saavad automaatselt ka turust osa võtta.