Priit ja Olga Pärn pälvisid Hispaania animafestivalil elutööpreemia

Festivali programmis esitati üle 120 filmi, mis olid jagatud nelja võistluskategooriasse. Festival lõppes 3. juulil Animakomi elutööauhinna andmisega animamaailma legendidele Olga Pärnale ja Priit Pärnale. Preemia andsid üle Animafest Zagreb kunstiline juht Daniel Šulic ning filmikriitik ja Animation Networki ajakirjanik Nancy Denney-Phelps. Festivali programmis näidati kõiki Pärnade koostöös valminud filme.

Priit Pärnale on see juba kaheksas elutööauhind. Ühe neist, Kultuurkapitali elutööpreemia, on ta saanud ka Eestis 2018. aastal. "Kus on, sinna tuleb," kommenteeris Priit Pärn värsket preemiat.