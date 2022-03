Bergamo filmifestivali fookuses on tänavu Priit ja Olga Pärna animatsioon

Bergamo filmifestivalil Itaalias on tänavu fookuses Eesti animatsioon, täpsemalt Priit ja Olga Pärna looming. Lisaks ulatuslikule filmiretrospektiivile on samaaegselt avatud nende näitus "Müstika ja maagia vahel" ning festivalil toimub ka Pärnade juhendatud seminar.

"Müstika ja maagia vahel" ekspositsiooni valisid korraldajad filmikaadrite väljatrükke kolmest Pärnade ühistööst ja filmist "Hotell E". Samuti saab näitusel näha nende kaheksat raamatutele tehtud illustratsiooni.

"Itaallastele meeldisid eriti kilplased – valikus on nii minu globaliseeruvad kilplased kui ka lihtsalt traditsioonilised kilplased," selgitas Priit Pärn, mis itaallasi nende loomingu puhul paelus.

Priit ja Olga Pärna seminaris tuleb korraldajate soovil eraldi juttu Pärnade praegu käsilolevast filmist "Luna Rossa", millel on mitmeid seoseid Itaaliaga. "Kutse Bergamo festivalile on meile suur au, lisaks sellele ka praktiline kasu – saame "Luna Rossa" jaoks just meile sobivaid linnavaateid üles noppida," rääkis Olga Pärn. Film valmib koostöös Prantsusmaaga ja jõuab vaatajateni järgmisel aastal.

Bergamo rahvusvaheline filmifestival haarab kõiki filmiliike, pakkudes üheksa päeva jooksul lisaks kahele võistluskavale ka mitmeid eriprogramme filmitegijate loomingutest. Pärnadelt linastub kokku 19 filmi, nende hulgas kõige enam tunnustust pälvinud Priit Pärna "Eine murul" ja "Hotell E" ning Pärande koostöös valminud "Elu ilma Gabriella Ferrita" ja "Lendurid koduteel". Ekspositsioonil näidatakse ka Guillaume Calopi ja Tamaki Okamoto dokumentaalfilm "Priit Pärn in Tallinn".

Bergamo filmifestival toimub laupäeval, 26. märtsil.