Suri USA filmirežissöör Richard Donner

Donner alustas oma lavastajakarjääri filmidega "X-15" (1961), "Salt and Pepper" (1968) ja "London Affair" (1970), kuid tema läbilöögifilmiks oli 1976. aastal valminud õudusfilm "Oomen" ("The Omen"), mille peaosas astusid üles Gregory Peck ja Lee Remick. Sellele järgnes aga kaks aastat hiljem ka esimene "Supermani" ekraniseering, kus nimitegelase rollis astus üles Christopher Reeve.

Suureks edulooks osutus ka 1985. aastal valminud koguperefilm "Kõurikud" ("The Goonies"), mille juures lõid stsenaristidena kaasa ka Stephen Spielberg ja "Üksinda kodus" lavastajana tuntud Chris Columbus. Kaks aastat hiljem pani ta aga aluse filmisaagale "Surmarelv" ("Lethal Weapon"), hiljem lavastas ta ka kolm järjefilmi ning planeeris lähiaastatel alustada tööd ka järjekorras viienda linalooga.

Olulisemateks filmideks Donneri filmograafias on ka "Jõululaulul" ("A Christmas Carol") põhinev linateos "Scrooge" Bill Murray'ga peaosas, Michael Crichtoni romaanil baseeruv ulmefilm "Ajajoon" ("Timeline") ning tema karjääri viimaseks lavastajatööks jäänud "16 kvartalit" ("16 Blocks").

Oma karjääri alustas Donner aga telesarjade lavastajana. 1960. kuni 1961. aastani lavastas ta kuue osa sarjast "Wanted: Dead or Alive", mille peaosas astus üles karjääri alustav Steve McQueen. Samuti on tema käe all valminud kuus episoodi sarjast "Videviku tsoon" ("The Twilight Zone") aastatel 1963-1964, neli jagu sarjast "Koodnimi UNCLE" ("Man from U.N.C.L.E.") aastal 1964 ning kaks osa sarjast "Get Smart" 1965. aastal. Viimaseks sarjatööks jäi 1989. kuni 1992. aastani kolm osa sarjast "Hauataguse lood" ("Tales from the Crypt").

Koos abikaasa Lauren Shuler Donneriga oli neil ka produktsioonifirma, mille olulisemateks töödeks olid "Päästke Willy" filmisaaga ning 2000. aastal esimene "X-meeste" ekraniseering. Samuti produtseerisid nad 1987. aastal Joel Schumacheri õuduskomöödia "Kadunud poisid" ("The Lost Boys").