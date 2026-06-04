Suri "Persepolise" autor Marjane Satrapi

Meie seast lahkus 56-aastasena Iraani-Prantsuse kirjanik, koomiksikunstnik, ühiskonnaaktivist ja filmilavastaja Marjane Satrapi, kes pälvis laiema tuntuma oma autobiograafilise graafilise romaaniga "Persepolis".

2000. aastal ilmunud "Persepolis" jutustab noore tüdruku sirgumisest Iraani islamirevolutsiooni ajal ning sellele järgnenud aastatel. Teos põhineb suuresti Satrapi enda elul ning kujutab tema lapsepõlve Teheranis pärast 1979. aasta revolutsiooni ja hilisemat elu pagulasena Euroopas.

2007. aastal valmis romaani põhjal samanimeline animafilm, mille Satrapi ise kaaslavastas. Film kandideeris Oscarile parima animafilmi kategoorias.

Lisaks "Persepolisele" avaldas Satrapi graafilised romaanid "Embroideries", "Chicken With Plums" ja "Woman, Life, Freedom". Filmirežissöörina lavastas ta muu hulgas mängufilmid "Chicken With Plums" (2011), "The Voice" (2014, peaosas Ryan Reynolds) ja "Radioactive" (2019, peaosas Rosamunde Pike). Tema viimaseks lavastajatööks jäi 2024. aastal valminud "Dead Paris", kes keskses rollis astus üles Monica Bellucci.

Satrapi sündis 1969. aastal Iraanis Rashtis. Teismelisena õppis ta neli aastat Austrias Viini Prantsuse lütseumis ning naasis seejärel kodumaale. Hiljem kolis ta Prantsusmaale, jätkas õpinguid Strasbourgis ning sai 2006. aastal Prantsusmaa kodakondsuse.

Satrapi oli tuntud ka kui Iraani režiimi häälekas kriitik ja naiste õiguste eestkõneleja. Ta toetas aktiivselt 2022. aastal puhkenud protestiliikumist "Naine, elu, vabadus". Mullu keeldus ta vastu võtmast Prantsusmaa kõrget riiklikku autasu Auleegioni ordenit, kritiseerides Prantsusmaa poliitikat Iraani suhtes.