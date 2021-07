Eskod uuest "Kiiretest ja vihastest": väga halb, aga meile väga meeldis

Vahepeal tundus, et "F9" on hale häbistus frantsiisile, mis algas selle ajastu kõige ikoonilisemate action-filmidega. Siiski tundub võrdlus minevikuga nüüdseks juba ebarelevantne. Kas keegi nimetaks veel ühe filmi, mis on kasvanud nullist mitmesaja miljonise saagani, millel oleks üheksa osa, tõdesid Romet ja Raul Esko.

Ei saaks sugugi öelda, et tegemist oli halva filmiga, kuna me naersime poolteist tundi järjest. "F9" on tipp meelelahutus. Eskobrod soovitavad siiralt enne vaatamist ühe õlle alla panna ja aju välja lülitada, sest stsenaarium on väga lihtne: varastatud tehnoloogia, veel üks heist, Dominic ja teised peavad päästma maailma ja teevad seda ebaratsionaalselt lahedal viisil. Seekord on vidinateks kosmoserakett-auto, hävituslennuk ja magnetauto.

Nii uskumatu kui see ka pole, siis oleme juba kolm korda seda vaatamas käinud. Üks neist oli kogemata venekeelne seanss, mis oli ka omaette kogemus. Aga ei ütleks, et näitlejatöö oluliselt palju kannatas, kuna fookus oli action'il ja John Cena pole niikuinii näitleja. Dialoogi moodustasid peamiselt lahedad Vin Dieseli punchline'id ja vene keeles kõlasid need veel absurdsemalt cool'ilt.

Loomulikult jääb "Kiirete ja vihaste" frantsiisile omaselt kõlama Toretto moraal sellest, kui tähtis on perekond. Inspireeriv on näha, kui kaugele üks filmiseeria on jõudnud, ning kuidas selle süda ja sõnum on endiselt õiges kohas. Ja Dominic Toretto on endiselt purustamatu.

Kokkuvõttes oli väga halb ja meile väga meeldis!