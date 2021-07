Algas XI Pärnu Muusikafestival

Festival toob kodupubliku ette Paavo Järvi Eesti Festivaliorkestri koos nimekate solistidega.

Järvi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sel aastal pidi publik piletimüügi algust kaua ootama, sest korraldajad omakorda ootasid otsust piirangute kohta.

"Me alati oleme oodanud, millal on võimalik 100 protsenti välja müüa, sest terviseamet ju alati teatab meile umbes nädala kaupa. Praegu tundub, et kõik on lubatud. Ja tere tulemast Pärnusse. Me oleme ikka siin Pärnu kontserdimajas. See on meie lemmikkoht ja minu jaoks kõige parem saal Eestis. Ja minu jaoks ka kõige armsam linn Eestis, see Pärnu," rääkis Paavo Järvi.

Järvidest dirigeerib seekord festivalil vaid Paavo Järvi. "Seekord jaa. Sest isa otsustas siiski jääda Ameerikasse. Tal on siiski veel natuke mure kõikide nende koroonade ja kõikide nakatumiste pärast. Ja üldse reisimine on praegu väga keeruline. Ja mu vend Kristjan, tema õpetab, Kristjan õpetab meistrikursustel," selgitas Paavo Järvi.