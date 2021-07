Ants Laikmaa muuseumi õuel näeb etendust kunstniku elust

Ants Laikmaal oli kirev elu. Ta kõndis Riiast jalgsi Düsseldorfi kunstiakadeemiasse, armus ja armastas uuesti ja uuesti, rajas omanimelise kunstikooli, mille hiljem sulges ning kolis elu lõpus metsatallu.

Laikmaa osatäitja Indrek Ojari sõnul on lust kehastada kunstnikku eri eluetappides. "Sa ei mängi justkui ühte tegelast. Saad mängida noort musketäri, kes Marie Underile siin külge lööb või siis mängida vana ja väsinud meest, kes üritab oma katust parandada ja ma saan selle tüki jooksul reisida nii-öelda tema sünnikohast läbi tema terve elu kuni sisuliselt lõpuni välja," rääkis Ojari "Aktuaalsele kaamerale".

Publikuni jõudvad hetked Laikmaa elust ei ole ranges ajalises järjestuses.

"Mulle meeldis see, et ei ole lineaarne lugu, ei alga sünni ja ei lõppe surmaga, vaid on tõesti sellised eluhetked ja mulle meeldis delikaatsus tegelikult väga. Ta kuidagi suhtub suure delikaatsusega nendesse inimestesse, kes kunagi päriselt olid," sõnas Marie Underi, Aino Kallase ja Laikmaa tütre osatäitja Külli Reinumägi.

Teksti autor ja lavastaja Erki Aule ütles, et mõte sündis tal Laikmaa muuseumi külastades. "Siis, kui ma siin muuseumis ringi vaatasin, ma sain aru, et selle ilusa koha taga on üks suur isiksus, kellel on väga ilus ja samas väga traagiline ja ka väga huvitav elu. Õnneks või kahjuks tuli siis ka koroonaaeg ja mul oli aega sellesse teemasse süveneda," lisas Aule.

Teistes osades mängivad Kristjan Lüüs ja Raimo Pass. Lavastuse kunstnik on Elisa Sinisalu ning akordionil saadab seda Anti Nöör. Esietendus on Laikmaa muuseumi õuel 16.juulil. Kokku mängitakse sel suvel 12 etendust.