Aino Kallase preemia pälvis Tallinna ühisgümnaasium

"Keeleoskusel on äärmiselt oluline roll Soome ja Eesti vaheliste suhete arendamisel. Tallinna ühisgümnaasium teeb tänuväärset tööd soome keele õppimise edendamiseks. Koolis õpetatakse soome keelt B-keelena alates 6. klassist, ning seda teevad oma ala tunnustatud asjatundjad," selgitas Eesti Fondi esimees Jorma Lempinen ja lisas, et TÜG on edukalt juurutanud ka uusi meetodeid soome keele õpetuse populariseerimiseks. "Selle heaks näiteks on sel aastal esmakordselt korraldatud "Soome ettevõtluspäev"."

Aino Kallase preemia asutanud Viro-Säätiö tähistab tänavu oma 30. juubeliaastat. Fond on asutatud 1991. aastal eesmärgiga toetada haridust ja kultuuri. Aino Kallase preemiat hakati välja andma 2004. aastal, Soome ja Eesti vahelise kultuurisilla ehitaja, kirjanik Aino Kallase nime kandva auhinnaga tunnustatakse eestlastest üksikisikuid või kollektiive, kel on märkimisväärseid teeneid Eesti-Soome kultuurisuhete arendamisel.

Auhinna on pälvinud varem ajakirjanik Kulle Raig, professor Rein Veidemann ja tõlkija Piret Saluri.