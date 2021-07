Reedel, 16. juulil möödub 130 aastat legendaarse keelemehe ja polügloti Villem Ernitsa sünnist. Villem Ernits (1891-1982) veetis enamiku oma elust Tartus, kus temast kui õppejõust, karskustegelasest ja esimese asutava kogu liikmest ringleb siiani värvikaid mälestusi. Ernits oli igati aktiivne Tartu akadeemilises ja kultuurielus, tihti meenutatakse tema legendaarseid sõnavõtte ülikooli akadeemiliste kraadide kaitsmistel.

Sünniaastapäevaks valmib ka raamat "Villem Ernits", kus koostaja, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ott Kurs annab põhjaliku ülevaate Ernitsa elust ja tegevusest. Raamatu teise osa moodustavad mälestused eakaaslastelt, sugulastelt, kolleegidelt ja õpilastelt. Teiste seas meenutavad Ernitsa värvikat isikut soome keeleteadlane Lauri Kettunen, kirjanik Ain Kaalep, teadlased Peeter Tulviste, Mall Hiiemäe, Malle Salupere ja paljud teised. Arvuka fotomaterjaliga illustreeritud raamatu on kujundanud Artur Kuus, väljaandjaks Liivi Muuseum.

"Aateid, millele Villem Ernits truuks jäi, oli ligikaudu neli. Absoluutne karskus ilma tänitava moraalilugemiseta, sotsiaaldemokraatlik veendumus inimeste võrdsusest lahus sellest, kui suur kapitalist keegi on. Uskumine, et teadus kui tõe avastamise viis peab olema sõltumatu, tema huvi teadusliku täpsuse vastu pisiasjades oli lapselikult siiras. Ja lõpuks arvamine, et inimene on oma loomult hea", meenutab Peeter Olesk raamatus "Villem Ernits".

Tartu linna toel on nüüdsest Tähtvere parki paigaldatud ka Villem Ernitsale pühendatud pink. Pingi pidulik avamine toimub reedel, 16. juulil kell 17:00 Tähtveres, Hurda tänava alguses.

Villem Ernitsa sünniaastapäeva tähistatakse mälestuspingi avamise ja raamatuesitlusega Autor/allikas: pressimaterjalid

Sündmuste kava:

Reede, 16. juuli

kl 17 Villem Ernitsa mälestuspingi avamine ja raamatu "Villem Ernits" esitlus Tartus Tähtvere pargis, Hurda tänava alguses.

Laupäev, 17. juuli

kl 11.30 väljub Alatskivilt Liivi Muuseumist ühisbuss Villem Ernitsa kodutallu Kruusamäele mälestuskivi külastama;

kl 13-15 raamatu "Villem Ernits" esitlus ja audiovisuaalne üllatus Liivi Muuseumis.