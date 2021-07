Hendrik Toompere: kõik noored näitlejad tahtsid Eelmaaga koostööd teha

Kolmapäeval suri Aleksander Eelmaa, kes oli üle 20 aasta Eesti Draamateatri näitleja.

"Tema puhul üks eriline asi oli minu meelest, et ta oli ikkagi eakas inimene juba ja vanem näitleja, aga kõik noored tahtsid temaga koostööd teha. Kui oli vaja noortel lavastajatel kedagi nii-öelda mingit vanameest saada, siis Sass oli number üks, sest ta ei tseremoonitsenud, võttis seda asja kuidagi mõnusalt, huumoriga. Eks ta omaette vaikselt, kuskil seal võib-olla kirus ka, aga välja ta seda absoluutselt ei näidanud, nii et temaga oli jube mõnus teha," meenutas Eelmaad tema kolleeg Draamateatrist Hendrik Toompere.

"Ega see minu jutt nüüd ongi nagu õpetuseks meile kõikidele ülejäänutele, kes me ühel hetkel vanaks saame, et kuidas siis nüüd selles päris karmis teatrimaailmas kuidagi mõnusa elaaniga läbi tulla. Head teed, Sass!" sõnas ta.