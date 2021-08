Kalamaja tänavatel näeb näitust õuemängudest

Kalamaja muuseum on enne oma hoone avamist saanud valmis järjekordse näituse Kalamaja tänavatel. Seekord on tähelepanu all kohalikud mängud ja mängimise lood aastatel 1930–1970.

Mäng on väikese inimese töö ja seda on ka kõikide eeslinnade lapsed alati usinasti teinud. Kui emad-isad teenisid oma igapäevast leiba vabrikutes, kontorites, turul ja mujal, siis nende võsukesed põgenesid igal võimalusel kitsastest korteritest hoovidesse ja tänavatele, et koos teiste omavanustega pidada tuliseid rahvastepallilahingud, kolistada kularatastega mööda asfalti või turnida üle plankude ja läbi keldrite, luurates üksteise kampade järele.

Kalamaja muuseumi loojatega on inimesed jaganud siinsest elust oma mälestusi ja lugusid, millest paljud on seotud lapsepõlve ja mängudega. Lisaks mälestustele saab näitusel lugeda mängude kirjeldusi, et neid siis ka kohe ise järele proovida.

Näitust näeb kolmes kohas Kalamajas: Kalamaja kalmistupargis, Kalamaja põhikooli aial (Vabriku 18) ja Kalamaja muuseumi hoovis (Kotzebue 16). Lisaks leiab Kalamaja tänavatelt toredaid kalakujulisi keksukaste.

Näituse kujundas Kristina Tort.