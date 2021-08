Lavastus "Sitsi Silentium" toob publikuni Balti manufaktuuri ajaloo

Lavastuse idee sündis eelmisel aastal, mil Helen Rekkor otsis ruume oma eelmisele lavastusele "Sõsara sõrmeluud" ja sattus juhuslikult mahajäetud ketrusvabrikusse kondama.

"Hakkasin tuhnima sitsivabriku ajaloos, et teada saada, kas selles loos on midagi, mis väärib jutustamist ja olles läbi töötanud ajaleheartikleid tollest ajast ja võtnud endale appi ajaloolasi, siis sai selgeks, et jah, see lugu väärib jutustamist," rääkis Rekkor "Aktuaalsele kaamerale".

"Mina ja dramaturg Mihkel Seeder keskendusime neljale liinile, eeskätt aga meie peategelasele, maatüdrukule, kes saabub vabrikusse õnne otsima, nagu paljud noored naised tol ajal seda tegid," lisas ta.

Rekkori sõnul on hämmastav, et inimesed suutsid tollastes oludes rõõmsad olla.

"Eriti liigutab mind see fakt, et omal ajal toimetati siin haridusseltsi raames nii näiteringi kui ka pasunakooriga ja loodi spordiselts. See räägib nii mõndagi inimhinge sitkusest," märkis ta.

Peategelast Leegit kehastab Viljandi kultuuriakadeemia 12. lennu lõpetanud Silva Pijon, teistes kesksetes osades on Piret Krumm, Rauno Kaibiainen ja Andres Roosileht.

"Mulle üldiselt Helen Rekkori lavastused on väga meeldinud. Kui ma esimest korda läksin tema lavastust vaatama ( Edgar Valteri "Salameri"), siis ma olin täiesti lummatud seal tooli peal ja mõtlesin, et ma tahaks kunagi teha selle naisega koos midagi, et palun, jumal, tee nii, et ta märkaks ka mind, kutsuks mind oma lavastusse. Helen suudab luua visuaalselt nii võimsa teatri, mida ma Eestis ei ole näinud või kohanud. See teeb ta minu jaoks ainulaadseks," sõnas Pijon.

Lavastust "Sitsi Silentium" saab Balti manufaktuuris vaadata kuni augusti lõpuni.