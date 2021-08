Suri keraamik Jutta Matvei

Lahkunud on Eesti kunstnike liidu liige, keraamik Jutta Matvei.

Jutta Matvei sündis 25. aprillil 1925 Harjumaal Kose kihelkonnas, Karla külas Kuivajõe vallas. 1938. aastal lõpetas Jutta Matvei Kuivajõe algkooli ning suundus õppima Tallinna kõrgemasse kodumajanduskooli, mille lõpetas 1944. aastal. 1946. aastal lõpetas Jutta Matvei 9. töölisnoorte õhtukeskkooli.

Keraamikat õppis Jutta esmalt oma isa, Jaagup Matvei käe all. Peale keskkooli, 1946. aastal, asus ta õppima Tallinna riiklikku tarbekunstiinstituuti keraamika erialale, mille lõpetas 1952. aastal. Aastatel 1951–1964 töötas Jutta Matvei kunstitoodete kombinaadi keraamikaateljee kunstilise juhina. Aastatel 1964–1983 töötas Jutta Matvei Eesti NSV kultuuriministeeriumis eksperdi ja seejärel aastatel 1975–1984 kunstiosakonna juhatajana. Eesti kunstnike liidu liikmeks astus Jutta Matvei 1957. aastal ja Eesti keraamikute liidu liikmeks 1993. aastal.

Näitustel osalemist alustas Matvei 1951. aastal. Aastatel 1951–1971 ning uuesti aastatel 1989–1993 osales Jutta Matvei enamikel tarbekunstinäitustel nii Eestis kui välismaal. Matvei sai tuule tiibadesse 1962. aastal, kui tema teos hinnati Praha rahvusvahelisel keraamikanäitusel kuldmedali vääriliseks. Jutta Matvei viimaseks isiknäituseks jäi "Armastusega tehtud keraamika" 2010. aastal Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi trepigaleriis. Tema looming kuulub Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi, Tallinna linnamuuseumi, Tartu kunstimuuseumi, Peterburi etnograafiamuuseumi ja Moskva Tsaritsino muuseumi kogudesse.

Loometegevusele lisaks on Jutta Matvei sulest ilmunud kataloog "Eesti suveniir" 1985. aastal, ülevaateraamat Eesti keraamika arenguloost "Keraamika, mu arm" 2004. aastal ning käsikirjaline mälestustekogumik kultuuriministeeriumis töötatud aastatest: "Ministrid minu elus. Ülestähendusi ENSV Kultuuriministeeriumist aastatest 1964–1983" 2017. aastal. Juhirolli Kunstitoodete Kombinaadi keraamikaateljees kirjeldab Matvei raamatus "Keraamika, mu arm" järgnevalt: "Kõikide formaalsete asjaajamiste kõrval, mis kuulusid selle ameti juurde, oli väga tähtis oskus suhelda inimestega, säilitada ja luua kontakte teiste keraamikutega. Tähtis oli võime näha teiste töödes huvitavat ja perspektiivset ning kaasata neid oma ideedega ateljee toodangu kujundamisse. Usun, et mõningal määral see mul õnnestus."

Jutta Matvei ärasaatmine toimub laupäeval, 21. augustil kell 10.30 Tallinna Pärnamäe kalmistu krematooriumi suures kabelis.