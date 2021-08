Maarjamäel toimub kohtumisõhtu 1967. aasta džässipeost

Pärast Stalinit, sirpi ja saksofoni hakkas Eesti džässmuusika 1950. aastate lõpus taas vaikselt pead tõstma. Uno Naissoo svingiklubi, poolpõrandaalused kokkusaamised ja esimesed džässifestivalid sillutasid teed millelegi suuremale.

Eesti muusikute kõrge tase ja aastatega tekkinud korraldamiskogemus kulmineerusid 1967. aasta Tallinna džässipeoga, kus Charles Lloyd vallutas Kalevi spordihalli ja Eesti oli justkui võrdne kogu muu maailmaga.

Vestluse ja muusikaga tuuakse Tallinna 1967. aasta džässifestivali hetked uuesti publikuni -- sündmust meenutavad muusikainimesed, kes olid ise päriselt festivalil kohal.

Eesti muusika kuulsuste koja korraldatav kohtumisõhtute sarja fookuses on inimesed, kelle tegevus on mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, Eesti muusikatähed ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

Kohtumisõhtute eesmärk on Eesti muusika kuulsuste koja idee tutvustamine ja meie rütmimuusika ajaloo kogumine ning jäädvustamine. Lisainfot kuulsuste koja ning levimuusika kultuurpärandi kogumise kohta leiab kuulsuste koja Facebooki-lehelt.

Kohtumisõhtut korraldavad MTÜ Eesti Muusika Kuulsuste Koda ja Eesti ajaloomuuseum. Koostööpartner on G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool.

Õhtut salvestab Vikerraadio.