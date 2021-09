Toidufilmide festival toob vaatajate ette kaheksa kokandusteemalist dokki

Filmi "Ühe koka rännak" ("A Chef's Voyage") peategelaseks on USA tunnustatud peakokk David Kinch, kelle restoran Manresa on pälvinud Michelini kõrgeima hinnangu ehk kolm tärni, sama au on osaks langenud ka filmi "Arzak alates 1897" ("Arzak since 1897") peategelasele Juan Mari Arzakile. Film "Tasakaaluretsept" ("La receta del equilibrio") räägib koka Ricard Camarena tegutsemisest omanimelises restoranis, mida on pärjatud kahe Michelini tärniga.

Filmi "Tasakaaluretsept" juhatab sisse Lahepere villa kokk Silver Saa ning mereannipüügi probleeme lahkava linateose "Kalad ja inimesed" ("Fish & Men") restoranide Lee ja Lore Bistroo kaasomanik Kristjan Peäske.

Pauligi ja Santa Maria Baltimaade kommertsdirektor Marta Piigli teeb sissejuhatuse kohvimaailmast rääkivale dokumentaalile "Kohvikangelased" ("Coffee Heroes") ning Stockmanni kaubamaja müügidirektor Mairika Juhandi filmile "Ottolenghi ja Versailles koogid" ("Ottolenghi and the Cakes of Versailles"), mis tutvustab tippkoka Yotam Ottolenghi koostööprojekti maailma parimate kondiitritega.

Lisaks on filmiprogrammis dokumentaalid "Teetormaja" ("Roadrunner") kolm aastat tagasi endalt elu võtnud maailmakuulsast kokast Anthony Bourdainist ja "Kirsivein" ("Cherry Tale") taanlaste kirsiveini valmistamise teekonnast. Kokku saab nädala jooksul kinos vaadata kaheksat viimastel aastatel valminud linateost.

Toidufilmide festival toimub 9.-15. septembrini kinos Sõprus, eriseansid leiavad Saaremaa toidufestivali raames aset ka Kuressaare Thule Kinos.