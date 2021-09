Rahvusvahelise kandlefestivali peaesineja on Mari Kalkun

Tänavuse festivali eesmärk on tutvustada rahvale kodumaiseid kanneldajaid ning näidata eesti rahvuspilli mitmekesisust. Kolme päeva jooksul saab kuulda kannelt erinevates võtmetes - rahvamuusikast kuni elektronmuusikani välja. Lisaks Mari Kalkunile astuvad festivalil üles Anna-Liisa Eller ja Taavi Kerikmäe, Duo Viik, vastne vabariigi pillimees Martin Arak jpt. Kontserdid toimuvad mitmel pool Tartus - Erinevate Tubade klubis, Heino Elleri muusikakoolis, ERMis ja tARTu poes.

Esimest korda on festivalil ka vaba lava, seega ka publiku seast on võimalik lavale pääseda. Vaba lava on ühendatud klubiõhtutega, mis toimuvad restoranis Kolm Tilli. Lisaprogrammis leidub ka õpitubasid - väikekannel nii algajatele kui ka edasijõudnutele ning maailmakuulsa harfimängija Andrew-Lawrence Kingi koolitus, mille teemaks on Ballo del Gran Duca.

Festivalil leiab igale kõrvale midagi põnevat. Peakorraldaja Ann Kase: "Meie festivali eesmärk on kõigile näidata, et see pill on esiteks suuteline palju enamaks ja teiseks – pole need rahvaviisid nii lihtsad midagi. Olenemata sellest, kas tegu on kromaatilise, väike- või rahvakandlega, oleneb mängitav repertuaar täiesti artistist ja tema soovidest."