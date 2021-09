Vaba Lava kiri kultuuriministrile: üritame vältida sihtasutuse pankrotti

Märt Meos kirjutas, et tänavu aprillis saadetud päringu peale pole kultuuriministeerium riigipoolsete toetuste osas otsust langetanud, mistõttu peab sihtasutus Vaba Lava ise langetama rasked otsused. "Sulgeme alates 1. oktoobrist Vaba Lava Narva teatrikeskuse, püüame miinimumprogrammi alusel täita endale võetud lepingulisi kohustusi, eesmärgiga vältida partnerite altvedamist ja leppetrahve," selgitas ta ja lisas, et sulgemine on ajutine, kuid nad on teatrikeskust selle rajajate initsiatiivil kolm aastat ilma riigi tegeliku vajaliku toetuseta käigus hoidnud. "Enam ei ole see võimalik."

Samuti on Vaba Lava asunud läbirääkimistesse peamiste lepingupartneritega kehtivate lepingute peatamiseks või muutmiseks. "Eesmärgiga vältida sihtasutuse pankrotti," selgitas Meos ja lisas, et nad üritavad Vaba Lava organisatsiooni elus hoida aasta lõpuni, mil on selgunud kultuuriministeeriumi otsus lisatoetuse kohta 2021. aasta üleelamiseks ning toetuste taotlusvooru tulemused 2022. aastaks. "Otsustame edasise käitumise mainitud ministeeriumi otsuste alusel."

"Vaba Lava kestva rahastusprobleemi põhjus on asjaolu, et hoolimata teise teatrimaja avamisest Narvas 2018. aasta lõpus on Vaba Lava riigipoolne püsirahastus püsinud ikka samal tasemel, mis ta oli ühe teatrimajaga Vaba Lava puhul," selgitas Vaba Lava juhatuse liiga ja rõhutas, et nad vajavad sihtasutuse elushoidmiseks aasta lõpuni täiendavat rahastust summas 140 000 eurot. "See asjaolu on ministeeriumil teada juba viis kuud."

"Vaba Lava taotletav riigi tegevustoetus kahe teatrimaja käigushoidmiseks on kokku 550 000 eurot aastas, mis on võrreldav umbes 40 protsendiga riigi panusest ühe keskmise nn riigiteatrite süsteemi kuuluva maakonnapealinna teatri aastastesse ülalpidamiskuludesse," nentis Meos ja mainis, et kui aga ministeerium otsustab, et Vaba Lava tegevus ei ole Eesti ühiskonnale vajalik, siis on ka see selge otsus ja nad lähtuvad sellest.