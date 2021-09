Vaba Lava Narva teatrikeskust võib oktoobri algul oodata ees sulgemine

Töö jätkamine ilma riigipoolse toetuseta muudaks sihtasutuse maksejõuetuks. Vaba Lava teatrijuht Märt Meos ütles ERR-ile, et kui nad kolm aastat tagasi Narva teatrikeskuse avasid, siis oli neil Vaba Lava Tallinna majal toetus. "Ühe maja toetusega aga kahte maja üleval pidada ei saa," kinnitas ta.

Vaba Lava juhtkond märgib kultuuriministeeriumile saadetud kirjas, et Narva teatrikeskuse rahastamise probleem on püsinud selle avamisest saati. Lahendust on otsitud mitu aastat, kuid tulemuseta. Sihtasutuse elushoidmiseks vajab Vaba Lava aasta lõpuni täiendavat toetust 140 000 eurot ning Tallinna ja Narva keskuste püsimiseks peaks aastatoetus olema ligi pool miljonit eurot. Praegu on toetus poole väiksem.

"Oleme korduvalt proovinud endast märku anda, aga sellele pole reageeritud," mainis ta ja lisas, et tuleks teha otsus, kas Vaba Lava on Narvas vaja või ei ole. "Kui ei ole vaja, siis me aktsepteerime seda otsust, kui on vaja, siis tuleb seda toetada."