Kaldoja: Vaba Lava jaoks pole sihtasutuse lõhkumise plaan vastuvõetav

"Tehtud ettepanek Vabale Lavale on selgelt sõnastatuna järgmine: "Teeme teie teatri pooleks, võtame teie Narva tegevuse üle, rajame Narva teatrimajja Sakala 3 keskuse näitel rendipinna. Vaba Lava Tallinnale me tulevikku ei näe. Loodame väga, et olete selle ettepanekuga nõus."," selgitas Kaldoja ja rõhutas, et tegelikult said nad samasisulise ettepaneku ministeeriumilt juba ka tänavu mais, millele nad vastasid ametliku kirjaga.

Tema sõnul vastasid nad toona, et Vaba Lava vajab kahe teatrimaja täismahus käitamiseks riigi panusena läbi kultuuriministeeriumi eelarve aastas 550 000 eurot tegevustoetust. "Seda põhjusel, et teatrivaldkond on Eestis riiklikult toetatav. Samal ajal teenib Vaba Lava ise aastas veel ca 600 000 eurot, mille suunab kultuurivaldkonda tagasi."

"Vahepeal möödunud nelja kuuga pole ministeerium ilmselt neid vastuseid leidnud ja saatis meile taas üsna segaselt sõnastatud plaani meid lammutada," tõdes Allan Kaldoja ja mainis, et kahjuks näitab see neile, et kultuuriministeerium pole võtnud endale aega, et mõista, mis Vaba Lava üldse on.

"Ministeeriumi ettepanek lahendada Vaba Lava küsimus läbi Vaba Lava lammutamise ei ole esmapilgul vastuvõetav," kinnitas ta ja lisas, et samas on ministeeriumi ettepanek üldine, mistõttu paluvad nad selle paremaks mõistmiseks saata neile kaasnevad eelarved ja lepingud ning vastata kahele küsimusele. "Kuidas on ministeeriumi ettepanek publiku jaoks kasulikum ja kuidas on ministeeriumi ettepanek riigieelarve jaoks vähem koormav?"

Kaldoja rõhutas, et nad on palunud ministeeriumil otsustada, kas Vaba Lava tegevus on Eesti ühiskonnale vajalik. "Kui on, peab ka riik oma eelarvelise panuse andma, kui ei ole, tuleb seda selgelt väljendada, aga hetkel seda otsust ei ole."

"Loodame siiski positiivsele lahendusele ja oleme tegelikeks läbirääkimisteks ministeeriumiga avatud, valimiseelsed nn lahendusettepanekud tuleks siis küll kõrvale jätta ja tõesti Vaba Lava tulevikust rääkida," mainis Vaba Lava nõukogu esimees.