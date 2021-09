Ott: Narva Vaba Lava ja Sakala teatrimaja võiks koondada ühe sihtasutuse alla

"Narva teatrikeskuse sulgemise korral, mis on olnud päevakorral, jääks Eesti suuruselt kolmas linn ilma tänapäevasest etenduskunstide keskusest, see ei oleks kuidagi kooskõlas meie sooviga hoida kõikjal Eestis nüüdisaegseid võimalusi kultuurist osa saada," teatas kultuuriminister Anneli Ott.

"Uus sihtasutus annaks valitsuselt nõusoleku saamisel Narva teatrikeskusele stabiilsema toimeviisi," kinnitas ta ja mainis, et ühekordsed täiendavad rahasüstid seda ei paku. "Loodame väga, et Vaba Lava on valmis seda võimalust kaaluma, sest riigi asutatud sihtasutus on valdkonnas tervikuna kõige stabiilsem rahastamisvorm."

Uus sihtasutus oleks plaani kohaselt rahastatud sarnaselt teiste riigi osalusega sihtasutustele ning sihtasutuse juhatuse liikme kohale korraldatakse avalik konkurss. Uusi kohustusi riigile sihtasutuse loomine ei tekitaks, kuna praegune SA Sakala Teatrimaja liituks tervikuna loodava sihtasutusega. Kokkuleppele jõudmise korral saab alata uue sihtasutuse loomise protsess ning jätkuda Narva teatrikeskusse planeeritud ettevõtmised juba uues toimimise vormis.