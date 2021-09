STL-i sügishooajal esietenduvad Sveta Grigorjeva "Fakerz" ja Helena Krinali "Häbi"

Kuuspu "Läbi kukkumine" on valitud festivali draamamaa.weekend programmi, mis tutvustab teatriprofessionaalidest väliskülalistele viimaste aastate silmapaistvamaid Eesti lavastajaid ja nende teoseid. See annab võimaluse Kuuspu "Läbi kukkumist" kohalikul publikul näha viimaseid kordi Tallinnas, 7. ja 8. septembril kell 19 Telliskivi Rohelises saalis.

Lavastuses kohtuvad viis keha hapra kipsi ja jõuliste metallstruktuuridega, mille keskel tehakse liikumiste kordusi, mis asetsevad funktsionaalsuse ja tarbetuse piirimail. Kuuspud huvitab eelkõige hetk enne murdumist, enne alla andmist või loobumist, enne tasakaalu lõplikku kaotamist. Lavastaja ja koreograaf on Keithy Kuuspu, etendajad Liisa Saaremäel, Martina Georgina, Agnes Ihoma, Anumai Raska ja Arolin Raudva.

Algava hooaja esimese esietenduse toob publikuni Sveta Grigorjeva, kes on loomas seitsmele tantsijale liikumist, milles võltsitakse, häkitakse ja remiksitakse erinevaid stiile ning tehnikaid, et leida kuidas ja mille põhjal inimesed arvavad teadvat, et nad midagi teavad või oskavad. "Fakerz" esietendub Narvas 25. septembril. Laval on Üüve-Lydia Toompere, Julia Koneva, Helena Pihel, Siim Tõniste, Kaie Küünal, Rauno Zubko, Indrek Kornel. Helikujunduse loob Alvin Raat, valguse Karolin Kuusk, lavakujunduse Mara Kirchberg. Tallinna etendused on Vaba Lava saalis 1. ja 2. ning 26. ja 27. oktoobril.

8. oktoobril esietendub Helena Krinali ja ZUGA Ühendatud Tantsijate koostöös lavastus "Häbi", mis uurib kehaliselt häbi väljendusi, reaktsioone, kokkupuutepunkte ja mõju. Koostöös tantsijatega loob lavastaja kehalis-sensoorse atmosfääri, mille kaudu püüab mõjutada ka publiku mõtteid, tundmisi ja tundlikkust häbi suhtes. Lavastaja on Helena Krinal, etendajad Helen Reitsnik, Tiina Mölder ja Ajjar Ausma, lavastuse kunstnik on Keili Retter, dramaturg Katrin Tegova, valguskunstnik Oliver Kulpsoo ning helilooja Liisa Hirsch. Etendused 8., 9., 12. ja 15. oktoobril Tallinnas aadressil Ülase 16. Lavastuse produtsent on Väike Objekt A, kaasprodutsent Sõltumatu Tantsu Lava.

STL jõuab sel sügisel kolmele välisfestivalile Norras. ZUGA Ühendatud Tantsijate koguperelavastus "2+2=22" etendub Kristiansandis Norra Assitej festivalil "Talk to Me!" 24. ja 25. septembril ning Kenneth Flaki ja Külli Roosna "Two Body Orchestra" etendub nii Hammerfest DanseFestival Barentil 11. novembril kui ka Pixel Festil Bergenis 19. novembril.

Detsembris etendub koroonapiirangute tõttu mitmeid kordi edasi lükkunud soome-taani koreograafi Taneli Törmä kaasaegne diskotantsulavastus "Open Your Heart", mis otsib diskotantsu esteetika kaudu täiskasvanutes kadunud tantsurõõmu. Laval on koreograaf Taneli Törmä ise ja taani tantsija Camilla Brogaard, lisaks 7–10 kohalikku noort tantsijat Eestist. Etendused 11. ja 12. detsembril Sõltumatu Tantsu Laval.

STL alustab sel hooajal ka tantsukunstnike residentuuridega, mille fookuses on koreograafia, tants ja liikumine avalikus ruumis. Residentuuri eesmärk on mõtiskleda, katsetada ja uurida koreograafia ning liikumise võimalusi ja suhet avaliku ruumiga. Avalikule kutsungile ideid esitanute vahel valis STL välja viis residentuuri, mille raames hakkavad residendid oma teemadega tööle 2021/2022 hooajal: Henri Hütt; Helena Krinal ja Heleri Kängsepp; Brite Vilgo ja Kristina-Maria Heinsalu; Karolin Poska, Maret Tamme ja Theodore Parker; Liis Vares.

STL on teater ja kaasaegse tantsukunsti platvorm Telliskivi loomelinnakus, mis keskendub liikumise ja kehaga tegelevate lavastuste väljatoomisele, mis kasutavad nüüdisetenduskunstile omast väljenduslaadi. Lisaks etendustele toimuvad STL-is töötoad, loomingulised ja uurimuslikud residentuurid, loengud, korraldatakse nüüdistantsu uute tulijate platvormi PREMIERE.