Galerii: Peeter Simmi uue filmi "Vee peal" esilinastus

"Vee peal" põhineb Olavi Ruitlase 2015. aastal ilmunud samanimelisel romaanil, rääkides elust 1980. aastate alguse Võrus. Andres (Rasmus Ermel) on poiss, kelle elus näib olevat probleeme ja muresid küllaga – ema on hüpanud Rootsi, isa omakorda kadunud Venemaa avarustesse, koolis on asjad pilla-palla ja teda kasvatav vanaisa on aga vahel liigagi varmas rihma järele haarama. See kõik on aga kukepea elu esimese armumise kõrval.

Osades Rasmus Ermel, Aurora Künnapas, Kalju Orro, Maria Klenskaja, Evelin Võigemast, Aarne Soro, Hilje Murel, Indrek Taalmaa, Anne Reemann, Terje Pennie, Guido Kangur ja Marko Matvere. Filmi lavastajaks on Peeter Simm ("Arabella, mereröövli tütar", "Georg").