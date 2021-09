"Üht kaotust igavesti kandsin" jõuab oktoobris kinodesse

Filmi produtsendi Liis Nimiku sõnul on meeskond filmi esilinastust edasi lükanud täpselt kolm korda. "Niikaua kui film pole kinos linastunud, pole see ka filmitegijate jaoks valmis saanud. Sellel filmil on palju potentsiaali vaatajaga suhestumiseks just kinosaalis," ütles produtsent.

EFTA parima dokumentaalfilmi laureaat räägib loo Eesti perekonnast, kelle elu on sõltlasest pereliikme tõttu pea peale pööratud. Filmi tegevus hargneb Eestist Kolumbia allilmani, kui ühel Eesti emal kaob side oma narkomaanist poja Lauriga, kelle viimane teadaolev asukoht on Bogotas.

Meeleheitel ema palub Lauri õel Eeval Kolumbiasse sõita ja vend üles otsida. Lootuse ja paanika segunedes võtab Eeva teekond ootamatu pöörde, mis muudab selle pingelise otsinguloo unustamatuks perekonnalooks, puudutades meid kõiki.

Filmi režissöör on üheksa aastat Eestis elanud Kolumbia päritolu Carlos E. Lesmes. Filmi stsenaristid on Carlos E. Lesmes ja Liis Nimik, operaatorid Aivo Rannik, Giulia Ducci, Davood Mousavi ja Carlos E. Lesmes, montaažirežissöör Hendrik Mägar, helilooja Ann Reimann, helirežissöör Gabriel Solis ja produtsent Liis Nimik, tootjafirma Alasti Kino. Film on valminud Eesti, Kolumbia ja Rootsi koostöös.

Film on pärjatud ka publikuauhinnaga Bogota rahvusvaheliselt filmifestivalilt ning aasta filmi auhinnaga Eesti dokumentalistide gildilt.