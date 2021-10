Kagge filmist "Üht kaotust igavesti kandsin": tekkis tunne, et mida ma ise sellises olukorras teeksin

Kagge sõnul on "Üht kaotust igavesti kandsin" dokfilm, mille sarnast ta tahaks ka ise kunagi teha. "Just see kogemuse lugu, see, et ma võtan kätte ühe perekonna tragöödia, rullin end sinna sisse, käin sellega koos, elan kogu seda draamat läbi, toetan, aitan ja siis dokumenteerin," tõdes ta ja mainis, et ta tahaks režissöörilt väga küsida, kuidas see kogemus talle külge jäi. "See on ikka päris õõvastav lugu."

"Teiseks ma vaatan seda nagu lapsevanem, kellel on kaks viieaastast ja üks seitsmeaastane, see on selline äratuskell, mida ei tahaks väga tihti vaadata, aga mida peab vaatama," tõdes ta ja lisas, et ta tahaks lapsevanemana olla sel hetkel oma lapse juures koha, kui käib mingi klõps ära.

"Kui sa mulle helistasid ja ütlesid, et hinda mingit Kolumbia filmi, siis eks ma mõtlesin, et misasja, mida ma sellest teemast tean, aga see tegigi selle filmi eriti ägedaks, et pisikene Eesti seotakse kokku maailma ühe kõige võimsama narkopesaga," sõnas Kagge ja mainis, et dokiga "Üht kaotust igavesti kandsin" näidatakse, mis viib õnnetud Eesti inimesed sinna pessa. "Ja kuhu vanemad ja sugulased sinna järgnevad, et need pojad sealt välja päästa."

Ajakirjaniku hinnangul on film igas mõttes professionaalselt salvestatud, intervjueeritud ja dokumenteeritud. "Kõik need kohad seal filmis tekitasid minus tunde, et mida ma teeksin, kaugele ma praegu läheksin, kas ma seda praegu teeksin," mainis ta.

