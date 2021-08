Dokumentalistide kolleegipreemia pälvis Carlos E. Lesmes

Kolumbia päritolu Carlos E. Lesmese teekonnadokk "Üht kaotust igavesti kandsin" on valminud filmistuudios Alasti Kino. See viib peategelase Eeva ekspeditsioonile Kolumbiasse, Bogota hämartsooni, narkarite ja kodutute keskele, et leida üles oma kadunud vend Lauri, kes on mõnda aega narkomaanina seal elanud, ent kellega on nüüd katkenud side kuudeks.

Film on võitnud auhindu mitmel rahvusvahelisel festivalil ja Eestis linastunud 2020. aasta veebruaris DocPointi festivalil, kodumaine kinolevi Eestis seisab veel ees. Tänavusel filmi- ja teleauhindade jagamisel on film nomineeritud kolmes kategoorias: parim dokumentaalfilm, parim operaator ja parim montaaž.

Dokumentalistide gildi kuulub 59 filmitegijat, kes iga-aastaseks suvekooliks valivad möödunud aastal linastunud dokumentaalfilmide tegijate hulgast ühe, keda tunnustada kolleegipreemiaga Doki Kild. Varemalt on kolleegipreemia pälvinud režissöörid Marta Pulk, Jaanis Valk, Joosep Matjus, Sandra Jõgeva, Nora Särak ja kahel korral Marko Raat.