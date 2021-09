Arhitekt Tallinna kruiisiterminalist: varem oli see puhas autode maailm

"Promenaadi rajamine loodemuulile saab olla üheks lüliks, et me lõpuks saamegi Kadriorust otse Linnahalli juurde ja paneme käima meretrammi, väikese Tallinna ühistranspordi hulka kuuluva paadikese, mis iga viie minuti tagant sõidab Kadriorust loodemuulile," selgitas arhitekt Villem Tomiste.

Arhitekt Maarja Kask rõhutas, et tühi sadamaala on kõigile arhitektidele olnud ääretult põnev väljakutse. "Selle aja jooksul, kui mina olen arhitekt olnud, on siin olnud kümneid arhitektuurikonkursse," mainis ta ja lisas, et praegune projekt on üks väheseid, mis on ka lõpuks realiseerunud. "Võib-olla on ka hea, et see aeg on võetud."

"Meie jaoks oligi selle projekti puhul kõige põnevam see, et tegu pole mitte lihtsalt kruiisiterminaliga ning see pole mõeldud ainult turistidele," selgitas Kask ja tõi välja, et projekti üks lähteülesandeid oligi see, et saaks ka väga loodemuuli, mis on väga pikalt olnud kinnine tsoon, avada ka linnakodanikele.

Arhitekt Ralf Lõoke kinnitas, et suuri üllatusi see projekt ei toonud. "Me olime selle alaga kursis ja teadsime täpselt, mis siin on," ütles ta ja lisas, et suurem küsimus oli see, mida selle alaga teha. "See oli puhas autode maailm, mis siin valitses, ja meie enda jaoks oligi suurim küsimus, kuidas neid meeletuid autoparklaid joonistada natukene kitsamaks nii, et tekiks ka kitsas siil inimeste jaoks."

Kultuurisaade "OP" on eetris 23. septembril kell 20.00.