Telliskivis avab uksed uus kontserdikoht D3, programmi alustab DJ Gerd Janson

Funk Embassy ja TIKS rekordsi esitluskontserdid toimuvad Tallinn Music Weeki raames D3-s vastavalt neljapäeval ja laupäeval, house'i ja teknomuusika DJ Gerd Janson esineb D3-s reedel. Reede õhtu kureerivad lisaks peaesinejale DJ Madis Nestor ja Firejosé.

Lisaks muusika mängimisele kureerib Janson Running Back'i nimelist plaadifirmat, mis olnud kodu nii tuntumatele nimedele, nagu Tensnake, Todd Terje, aga alternatiivskeene artistidele, nagu Maurice Fulton, Theo Parrish. Janson on olnud resident-DJ Berliini klubis Berghain.

"Meil on suur rõõm, et meie esimene avalik enda korraldatud üritus saab olema just selline. See on tõeline unelm, et saame uude venue'sse kohe sellise legendi nagu Gerd Janson ja võõrustada ägedaid artiste TMW raames. Usun, et sellega loome tugeva vundamendi järgnevatele sündmustele ja meie ametlikule avapeole," märkis D3 programmijuht Anton Must.

D3 asub Telliskivi kvartalis, Depoo alal. D3 on sisustanud ruumid endises vagunidepoos nr 3 ning lubab oma programmiga tuua värskeid tuuli Tallinna muusika- ja kultuuriellu.