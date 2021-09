LGBT+ filmifestival Festheart tähistab viiendat sünnipäeva eriilmeliste filmidega

Viiendat sünnipäeva tähistav Festheart jõuab Tartusse ja Rakverre oktoobri esimestel nädalavahetustel ja programm on juubelile vääriline. Esmakordselt on kavas uue Eesti filmi esilinastus.

Kaire Russi "Vanaema, saa tuttavaks" pakub äratundmisrõõmu kindlasti paljudele vaatajatele, kes on pidanud osa saama ebamugavast perepeost, kus tutvustatakse suguvõsale uut ja ootamatut liiget. Lisaks linastub festivalil kõmu tekitanud fantaasiafim "Rikutud hing. Viirus".

Festivali avafilmiks on suvisel Cannes'i filmifestivalil kõrvalprogrammis "Un certain regard" esilinastunud ja žürii auhinna võitnud "Suur vabadus". Austria režissöör Sebastian Meise on vorminud hingekriipivaks draamaks meeste lood, kes Saksamaa kriminaalkoodeksi 175. paragrahvi alusel mõisteti vanglasse homoseksuaalsuse eest. Filmis Franz Rogowski kehastatav Hans on mees, kes püüab võimatutes tingimustes säilitada inimlikkust, olla saatusekaaslastele toeks ja leida armastust. Teine Cannes'i kvaliteedimärgiga film tuleb Prantsusmaalt. Kriitikute nädalal publikut naerutanud suviselt helge komöödia "Armunud Anaïs" paneb vaataja ringi tormlema koos muretu neiuga, kelle niidab jalust keskealine naiskirjanik. Suvine on ka teine naiste armastuse lugu "Armastus, loits jne" Türgist. Keskealised prouad kohtuvad pärast 20 aastat ning püüavad leida nõida, kes nad armuloitsust vabastaks.

Fantaasiahõnguline Kanada film "Saint-Narcisse" sealselt kroonimata pornokunnilt Bruce LaBruce'ilt - lapsepõlves lahutatud kaksikvennad, surnuks peetud ema oma lesbiarmukesega, paheline preester, kes kasutab kloostris oma hoolealuseid pühakute rollis - kõik see kokku on uskumatult muinasjutuline vaatemäng. Teiseks Kanada filmiks on südamlik ja värvikas "Hüppa, kullake". Sel aastal 94-aastasena surnud Oscari-võitja Cloris Leachman kehastab selles tarmukat vanaema, kelle eest saabub hoolitsema tema drag queen'ist tütrepoeg. Vananemisest räägib USA komöödia "Luigelaul", milles hooldekodus passiva endise juuksuri elu saab särtsu, kui kunagine klient tellib ta oma matusteks soengut ja meiki kohendama. Udo Kieri jaoks on peaosalise roll otsekui valatud.

Noorema generatsiooni probleemid kerkivad esile varemgi Festhearti programmis osalenud Argentina režissööri Marco Bergeri draamas "Noor kütt", milles netiporno levitaja lõksu sattunud noormees peab omakorda jahtima endast nooremat poissi. Geograafiliselt kaugeimast paigast on programmi jõudnud Uus-Meremaa draama "Rūrangi". Sellenimelisse väikelinna naaseb Caz pärast 10 aastat kodunt eemal. Harjumine tõigaga, et Caz on transmees, tekitab probleeme tema parimale sõbrannale, endisele poiss-sõbrale ja eriti isale, kelle ees peab poeg end nüüd tõestama.

Festivali põhiprogrammi on tee leidnud ka üks eelmise aasta kõmulisematest dokumentaalfilmidest "Tere tulemast Tšetšeeniasse". Pinev lugu kajastab grupi aktivistide tööd Tšetšeenia LGBT+ kogukonna tagakiusatud liikmete aitamisest välismaale. Inimõiguste olukorda Venemaal võib kõrvutada ka Poola ja Ungariga, kust on pärit festivali külalised, kellega vestlusringis lahatakse sealset olukorda. Ka dokiprogrammi mõlemad filmid on Ungarist. Teismelise transpoisi Tobi suhted oma pere ja eriti emaga on vaatluse all filmis "Tobi värvid". "Väljakutseks valmis" portreteerib viit LGBT+ sportlast, kes tõestavad, et inimese sooidentiteet ja seksuaalne sättumus ei tohiks saada sportimisele takistuseks.

Festheart toimub Tartu Elektriteatris 1.-3. oktoobrini ja Rakvere Teatrimäel 8.-10. oktoobrini. Festivali programmijuht on Tiina Teras, korraldaja MTÜ Sevenbow.