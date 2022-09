LGBT+ filmifestival Festheart keskendub eneseteostusele ja religioonile

Sel aastal kuuendat korda toimuva LGBT+ filmifestivali Festhearti märksõnadeks on eneseteostus ja religioon. Mitmes filmis püüavad peategelased oma identiteediotsingutele või armumuredele leevendust leida loometegevusele või spordile pühendudes. Samuti on luubi all konflikt usu ja seksuaalse sättumuse vahel.

Sarnaselt kevadisele Berliini filmifestivalile avab Festhearti "Peter von Kant". Eesti publikule tuttava režissööri François Ozoni teatraalne draama on austusavaldus Rainer Werner Fassbinderile, kelle "Petra von Kanti kibedatel pisaratel" linalugu põhineb ja kellele peategelane sarnaneb.

Eneseväljendusest otsib oma olukorrale lahendust ka Hispaania filmi "Mu tühjus ja mina" peategelane Raphi, kes noore inimese eluheitlustes saab soodüsdoofia diagnoosi. Juba langemise äärel leiab Raphi abi kirjutamisest ja esinemisest. Austria filmi "Jää murdja" kangelane Mira seevastu ei kavatsegi alla anda. Ta tegutseb pere viinamarjakasvanduses, on kohaliku jäähokinaiskonna kapten ja lepib juhusuhetega. Uus tiimikaaslane, vanaisa süvenev haigus ja pereprobleemid sunnivad noort naist langetama oma kivistunud fassaadi.

Karmidele karakteritele sekundeerib Festhearti programmis lugu õrnast Portugali siniverelisest. Muusikal "Virvatuli" jutustab loo Alfredost, kelle unistuseks on saada tuletõrjujaks. Depoos mehiste kaaslastega treenides leiab noor prints nii oma kutsumuse kui ka armastuse. Kolmandat korda jõuab festivaliekraanidele Argentina režissöör Marco Berger. Seekord filmiga "Pullivennad", kus seltskond peenes villas puhkavaid noormehi viskavad omavahel nalja, samal ajal pidevalt tundes, et piirist on üle mindud.

Hollandi filmi "El Houb – Armastus" peategelane Karim on samuti jõuline mees. Kuigi pealtnäha oma homoseksuaalsusega rahu teinud, on ta moslemina siiski sisemiselt lõhestunud. Konflikt lööb lõkkele vanematekodus, kus traditsioonilisel moslemi vanapaaril on raske oma poega mõista. Vaadete ja suhtumise muutmist oodatakse ka Kanada filmis "Sa võid elada igavesti", kus tädi perre kolinud koolitüdruk Jaime leiab Jehoova tunnistajate kogukonnas endale uue sõbranna ja kiindumuse. Religiooni seatud ranged reeglid on takistuseks tärkavale suhtele.

Konservatiivse suhtumisega tekib vastasseis ka tõestisündinud lool põhineva Poola filmi "Kõik meie hirmud" peaosalisel Danielil. Olles veendunud katoliiklane, edukas kontseptuaalkunstnik ja uhke geimees vikerkaaretriipudega dressides, keda külakogukond on seni vaikides talunud, otsutab isepäine kunstnik pärast homofoobia ägenemist julgemalt pea püsti ajada. Filmivaliku ainsaks dokumentaalseks teoseks on "Raamitud Agnes", mis intervjuude, lavastatud jutusaate ja 1950. aastate stiilse taasesitusega räägib tolle aja transinimeste võitlusest oma olemasolu eest. Nii režissöör Chase Joynt kui ka kõik filmis kaasa tegevad näitlejad ja kunstnikud on transinimesed, kes lisaks rolli mängimisele räägivad ka oma lugusid.

Eesti LGBT+ inimeste lugusid räägitakse Tartus nii Genklubis toimuval poliitikute debatil kui ka pühapäevasel jalutuskäigul, kus ajaloolased Taavi Koppel ja Andreas Kalkun tutvustavad Tartuga seotud LGBT+ inimesi ja lugusid lähemast ja kaugemast minevikust. Rakveres esitletakse nädal hiljem esmakordselt kaante vahele jõudvat Eesti LGBT+ ajalugu. Käesoleva aasta alguses Dokfoto keskuses olnud Aleksandra Lemke näitus "Meist" avatakse Ralvere Teatrikinos 7. oktoobril ning jääb avatuks kuu lõpuni.

Baltikumi ainus alaline LGBT+ filmifestival Festheart toimub Tartu Elektriteatris 30.09–03.10 ja Rakvere Teatrimäel 07.10–09.10.