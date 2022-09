Elektriteater alustab 11. sügishooaega

Elektriteater tõmbas selleks aastaks oma välikinole joone alla ning alustab oma Jakobi 1 kinosaalis järjekorras 11. sügishooaega. Uuel hooajal on fookus uuematel Eesti ja Euroopa mängufilmidel, kuid oma koht on ka ameerika kinol. Programmi rikastavad vanemad linateosed, filmisündmused ja vestlusõhtud filmitegijatega.

Elektriteatris toimub hooaja jooksul ligi 350 kinoseanssi.

Septembri lõpus on neljal õhtul ekraan Jaapani kuu filmide päralt, kus koostöös Jaapani Fondi ja Jaapani suursaatkonnaga Eestis linastub neli näidet viimaste aastate tõusva päikese maa filmikunstist.

Selle järel toimub 6. LGBT+ filmifestival Festheart, mis toimub sellel aastal oktoobri esimesel nädalavahetusel 30. septembrist 2. oktoobrini 2022.

Läbi oktoobri on teisipäeva õhtud taas Ungari filmikunsti päralt ning koostöös Ungari instituudiga toob kino publiku ette auhindu pälvinud, aga ka vähem tuntud kinolugusid.

Programmi kuraatori Krisztina Tóthi sõnul avab Ungari filmiõhtute valik akna nii Ungari lähiajaloole kui ka kaasajale. "Vahel huumori, vahel ilu prisma kaudu võiks eesti vaataja leida Kesk-Euroopaga ühildumispunkte," selgitas Tóth filmide valikut.

Sügisesse mahub ka lastele ja noortele suunatud Laste filmi päevad, mille raames tuleb näitamisele programm uuematest anima- ja mängufilmidest.

Oktoobri tõmbab kokku David Lynchi retrospektiiv, mis toimub 13. oktoobrist 22. oktoobrini 2022 ja mille raames on kinolinal kõik tema kümme täispikka filmi kronoloogilises järjekorras ja järjestikustel päevadel.

Kohe pärast Lynchi on kavas filmirežissööri Pier Paolo Pasolini looming. Vahemikus 2. novembrist 6. novembrist 2022 toimuvas programmis P. P Pasolini 100 (1922–1975) jõuab tänu koostöös Itaalia suursaatkonnaga ekraanile osa itaalia filmilooja töödest.

November ikka pimedade ööde kuu ning 11. novembrist 27. novembrini 2022 toimub järjekorras 26. PÖFF, mille raames jõuab Tartusse sadakond festivalifilmi. Detsembris leiavad oma koha ekraanil jõulufilmid.

Läbi hooaja toimuvad sajad filmiseansid, kohtumisõhtud režissööridega, erisündmused ja minifestivalid.

Sügishooajal jõuab ekraanile ka kaks Tartu piirkonnast rääkivat dokumentaalfilmi. Oktoobri keskel Remek Meele loodusfilm "Suur soo". Vello läks 30 aasta eest elama Emajõe-Suursoo kõige kaugemale soosaarele. Jättis senise tööelu ja linnamelu, et elada kooskõlas emakese loodusega.

Oktoobri lõpus linastuv dokumentaalfilm "Tartu Under The Horns" heidab valgust Eesti suuruselt teise linna põrandaalusele metal-skeenele viis aastat pärast eelmise sarnase filmi "Tallinn Under The Horns" ilmumist.