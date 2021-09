Galerii: Andrus Kivirähk esitles uut raamatut "Mälestused"

Raamatusse "Mälestused" on koondatud 100 lühilugu, milles tegutsevad hüppenöör, orav, kõrvarõngas ja paljud muud loomad ja esemed, mis on meile igapäevaselt tuttavad. Kivirähk paneb aga need tegelased elama, annab neile hääle ja kohati ootamatu iseloomu.

Mullu avaldas Kivirähk raamatu "Puulased ja tohtlased", samuti ilmus eelmisel aastal kogumik saatesarja "Rahva oma kaitse" 25. sünnipäeva puhul.