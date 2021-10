Kivirähk raamatust "Mälestused": tahtsin, et see näeks välja nagu luuleraamat

Kirjastus Varrak andis välja Andrus Kivirähki uue teose "Mälestused", kuhu on koondatud 100 miniatuuri, milles saavad sõna erinevad asjad, loomad või taimed meie ümbert. Kirjaniku sõnul oli teose kirjutamisel soov, et sinna jääks palju õhku ja ruumi.

Teatri- ja muusikamuuseumis on võimalik alates septembri algusest kuulata audiolavastust "21 mälestust", mille jaoks kirjutas tekstid Andrus Kivirähk. See ettepanek pani aga kirjanikul sule nii hästi jooksma, et neile tekstidele lisandus veel 80 miniatuuri. "Kui see näitus valmis sai, siis tekkis tunne, et võiks neid mälestusi edasi kirjutada," tõdes ta.

"Meie ümber on nii palju väikeseid sitikaid-satikaid ja asju, millel kõigil võivad olla huvitavad mälestused," kinnitas Kivirähk ja lisas, et teos sündis paljuski nii, et ta kõndis pargis ja mõtles, et kes või mis seal võiks midagi mäletada. "Mõtlesin, et mida sirelipõõsas võiks rääkida või mida ütleks vahtrapuu."

Lisaks tekstidele on raamatus kandev roll ka Anne Pikkovi illustratsioonidel. "Ma tunnen teda juba ammusest ajast ja ta on mul teisi raamatuid ka illustreerinud, pakkusin talle seda ja ta võttis selle töö väga suuremahuliselt ette, tehes igast elukast või esemest pildi," tõdes ta.

"Eks mõte oligi, et see raamat näeks välja nagu luuleraamat, teda ei pea lugema järjest, vaid võid avada suvalisest kohast," kinnitas Andrus Kivirähk ja lisas, et võib lugeda ühe mälestuse, siis lapata edasi ning lugeda siit ja sealt. "Seal peabki olema palju õhku ja ruumi, lisaks peab ta ilus välja nägema ja just selline ta tuli ka."

Kuigi paljud raamatusse jõudnud lugudest on lapsemeelsed ja igati sobilikud ka noortematele lugejatele, siis on Kivirähki sõnul tegemist ikkagi ennekõike täiskasvanutele mõeldud teosega. "Ta pole kindlasti selline, mida päris pisikesele lapsele unejutuks lugeda, aga kõik, kes on oskavad raamatut lugeda, võivad seda küll uurida."