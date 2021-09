Tartu kunstimuuseumil pole Eesti kunsti kuldvara kuskil eksponeerida

Praegu on ERMi loodud väike Tartu kunstimuuseumi paradiis, kus suur hulk väärtuslikku Eesti kunsti.

Tartu kunstimuuseumi peavarahoidja Mare Joonsalu sõnul on muuseumil kokku 35 000 ühikut teoseid, muuseas õlimaale üle 4000. "Juba ammu igatseme püsiekspositsiooni järele, et oma varaaita inimestele näidata," rääkis Joonsalu "Ringvaates".

Tartu kunstimuuseumi asutas 1940. aastal kunstiühing Pallas, mille teostest said muuseumi alusvarad. Muuhulgas on seal Mare Joonsalu sõnul üks Konrad Mäe suurejoonelisemaid Capri maale. "Kolm esimest tööd, mis muuseumis registreeriti, olidki Mäe maalid," sõnas Joonsalu. Naise sõnul peab nende tööde jaoks olema eriti möödetud kliima, mida aga kunstimuuseumi senises kodus, Tartu raekoja platsil asuvas viltuses majas võimaldada ei saa. "Me pole paljusid töid sinna pikaks ajaks välja pannud, sest seal on liiga kuiv."

Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffman ütles, et muuseum on uut hoonet tahtnud sellest ajast peale, kui see asutati. Praegu tegutsetakse ajutistel üüripindadel. "Hetkel on meil näituste jaoks ümardatult 575 ruutmeetrit pinda, mis on tegelikult sobiv ka püsiekspositsiooniks. Aga just kliima on see, mis ei luba teoseid kaua majas hoida," sõnas Hoffman.

Tartusse ehitatav SÜKU annab lootust, et olukord paraneb. "Uus maja tuleks perfektne ja lubaks teha püsinäitusi, kus teosed saavad olla kaua," usub kunstimuuseumi direktor.